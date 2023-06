Nach einem vierten Platz im Vorjahr verzeichnet die Kleinkaliber-Mannschaft des Schützenvereins „Hubertus“ Berschweiler nun den sechsten Platz in der Oberliga.

In der Einzelwertung belegte Sebastian Herrmany den ersten Platz und lieferte zudem zweimal das beste Tagesergebnis. Gegenüber dem Vorjahr wurde der persönliche Durchschnitt von 582 auf 586 Ringe erhöht. Jennifer Bachmann landete auf Platz acht der Einzelwertung. Dominic Blum komplettierte die Mannschaft mit dem 22. Platz unter 30 startenden Schützen.

Ausgetragen wurden die Heimkämpfe auf dem vereinseigenen Schießstand in der Dr.-Darge-Halle. Die vier vorhandenen Schießbahnen sind mit vollelektronischen Anlagen ausgestattet und entsprechen damit höchsten sportlichen Anforderungen. In der Disziplin „Kleinkaliber 3-Stellung“ geben die Schützen je 20 Schuss in kniender, liegender und stehender Position ab. Ergebnisse und weitere Infos unter www.pssb.org.