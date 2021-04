Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hebt das Thema Klimaschutz auf eine andere Ebene: Mit Fördermitteln des Bundes soll ein Konzept erstellt werden. Dafür soll die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen werden.

Es klingt zunächst kostspielig: Rund 200.000 Euro dürfte das Klimaschutzmanagement für zwei Jahre kosten. Allerdings gibt’s für das Projekt, das den Klimaschutz sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich fördern und koordinieren soll, Zuschüsse von bis zu 90 Prozent vom Bundesumweltministerium.

Fast alle Fraktionen dafür

Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats nehmen das Thema Klimaschutz ernst: In einem gemeinsamen Antrag hatten sich Bündnis 90/Grüne, CDU, SPD, Linke und WG Baumgärtner für ein solches Klimaschutzkonzept ausgesprochen. Die FWG hatte sich im Vorfeld nicht dazu geäußert – Helge Schwab berichtete bei der Sitzung am Donnerstagabend, er habe einem solchen Projekt auf Kreisebene vor vier Jahren „ziemlich euphorisch zugestimmt“, herausgekommen sei seiner Einschätzung nach aber nicht viel bei der Sache. Die Freien Wähler stünden dem Projekt im Oberen Glantal positiv gegenüber – wichtig war ihnen, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers explizit projektbezogen geschaffen wird und dass es vom Bund die maximale Förderung gibt.

Andreas Hartenfels (Grüne) stimmte zu, dass auf Kreisebene nicht viel erreicht worden sei, brachte aber auch positive Beispiele ins Spiel: So sei im Rhein-Hunsrück-Kreis durch den koordinierten Klimaschutz auch eine Wertschöpfung von mehr als 40 Millionen Euro entstanden. Am Ende stimmte lediglich die AfD-Fraktion gegen den um die FWG-Vorschläge erweiterten Antrag: Die AfD sieht die erneuerbaren Energien als noch nicht ausgereift genug an.