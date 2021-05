Dass es ein Doppelhaushalt der Vernunft sei, darin waren sich alle Redner einig. Wie dieser Haushalt finanziert werden soll, dazu gibt es auch weiterhin unterschiedliche Meinungen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Daher wurde am Dienstagabend im Rat auch mehr über die Umlagenhöhe diskutiert als über den Etat selbst.

Die Vorgeschichte ist bekannt: Aufgrund ihrer unterschiedlichen Finanzsituationen hatten sich die ehemals drei Verbandsgemeinden vor der Fusion darauf geeinigt, mit unterschiedlichen Umlagesätzen zu starten, diese aber binnen zehn Jahren anzunähern und schließlich auf dasselbe Niveau zu bringen. So steht es im Fusionsvertrag. Das war anfangs auch kein Streitpunkt, dass die ehemaligen Ortsgemeinden der VG Waldmohr einen höheren Umlagesatz, die der ehemaligen VG Glan-Münchweiler einen niedrigeren zahlen sollen.

Inzwischen sind vier Jahre vergangen, und das Annähern hat begonnen. Doch den Waldmohrern geht das nicht schnell genug, einigen Gemeinden im Bereich Glan-Münchweiler hingegen zu schnell. Dieses Spannungsfeld beschreiben auch zwei Briefe, die vor der Sitzung an Verwaltung und Ratsmitglieder gingen. Einer aus dem Bereich Waldmohr, in dem die dortigen Ortsbürgermeister um mehr Solidarität mit ihnen bitten – und um eine Senkung ihrer Sonderumlage. Und einer von Karl-Heinz Grimm (Glan-Münchweiler) und Steffi Körbel (Quirnbach), die beklagen, dass ihre Gemeinden entgegen früherer Absprachen für die einstige Sparsamkeit ihrer VG bestraft werden.

Kompromiss gefällt nicht jedem

Beide Briefe nutzten allerdings nichts. Die Mehrheit des Rates folgte einem Kompromissvorschlag von Bürgermeister Christoph Lothschütz. Der lautet: Im Haushaltsjahr 2021 zahlen die Bereiche Glan-Münchweiler und Schönenberg-Kübelberg eine Umlage von 39,5, die ehemalige VG Waldmohr eine von 45,5 Prozent. Im Folgejahr steigen Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler auf 40, Waldmohr sinkt auf 45 Prozent. Die Umlage bezeichnet jenen Prozentsatz der Einnahmen der Ortsgemeinden, der an die Verbandsgemeinde abgeführt werden muss.

Die Umlage macht auch das Gros der Einnahmen der Verbandsgemeinde aus. Im Haushalt 2021 handelt es sich um Gesamterträge von 19,7 Millionen Euro, denen Aufwendungen von 20,8 Millionen Euro gegenüber stehen; 2022 betragen die Erträge laut Plan 19,8 Millionen, die Aufwendungen 21,4 Millionen. Die Verbandsgemeinde macht also in beiden Jahren ein Minus von 1,1 und 1,5 Millionen Euro. Jedoch gehen alle davon aus, dass aufgrund einer konservativen Planung am Ende wieder ein Überschuss unterm Strich steht.

Sinkt der Wasserpreis?

Frohe Kunde für die Kunden der Verbandsgemeindewerke. Die Abwassergebühr bleibt konstant, der Wasserpreis könnte vielleicht sogar zum kommenden Jahr noch sinken – dank der rund 350.000 Euro, die die Werke aus dem Bromacil-Vergleich des Wasserzweckverbands mit der Bahn zurückerhalten. Darüber will der Rat im Herbst reden.