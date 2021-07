Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal braucht dringend einen Weg, seine Sitzungszeit zu reduzieren. Das wäre nicht einmal so schwer.

Während sich der Kreistag und die übrigen Verbandsgemeinderäte schon längst in den Urlaub verabschiedet haben, musste die Bürgervertretung im Oberen Glantal nochmals ran – Sommerpause hin, Ferien her. Immerhin hat der Sitzungsmarathon-Kreismeister in Schönenberg-Kübelberg seine Verlängerung in zwei Stunden erledigt. Das ist ein Fortschritt gegenüber der Zusammenkunft wenige Wochen zuvor, die ihm die Nachspielzeit beschert hat – weil er selbst in vier Stunden nicht alles abarbeiten konnte.

Ja, der Rat für die einwohnerstärkste Verbandsgemeinde im Kreis hat viel zu erledigen. Ja, nach der Fusion dreier Verbandsgemeinden ist jede Menge zu tun – zumal das Obere Glantal in mehrfacher Hinsicht auch Anderen voranschreitet.

Aber dennoch sollten Bürgermeister, Verwaltung und Rat schauen, dass sie eine solche zeitliche Belastung für ehrenamtlich Tätige reduzieren. Ein erster Schritt wäre, Sachvorträge auf das zeitlich Notwendige zu beschränken. So notwendig ein Projekt auch sein mag, so akribisch es vorbereitet ist – es ergibt wenig bis keinen Sinn, in der Ratssitzung nochmals mehr als eine halbe Stunde lang Satz für Satz genau das vorzulesen, was den Ratsmitgliedern bereits auf mehr als 20 Seiten schriftlich vorliegt und was ebenso in aller Ausführlichkeit per Beamer auf die Leinwand geworfen wird. Das ist zu viel des Guten.