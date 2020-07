Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal verzichtet im Jahr der Corona-Pandemie auf ein offizielles Ferienprogramm mit Aktionen für die daheimgebliebenen Kinder und Jugendlichen. Es gibt lediglich eine Kinder-Notbetreuung für Familien, die darauf angewiesen sind. Dies habe man aber bewusst nicht beworben, heißt es auf Nachfrage bei der Verwaltung, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung gestanden habe. Lediglich auf Nachfrage seien Plätze angeboten worden. Und so werden in den sechs Ferienwochen lediglich einige Kinder in Waldmohr betreut – nun, nach Anmeldeschluss ist klar, dass es zu keinem Zeitpunkt mehr als 14 sein werden.