Ein knappes Jahr nach Gründung hat der Forstzweckverband Oberes Glantal den ersten Haushalt beschlossen. Die Versammlung unter Leitung von Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz stimmte am Donnerstag in Waldmohr dem Etat 2022 zu.

Erträgen in Höhe von rund 294.000 Euro stehen darin Aufwendungen von knapp 182.000 Euro gegenüber. Über die Verwendung des geplanten Jahresüberschusses von 112.000 Euro will der Zweckverband nach Abschluss des Wirtschaftsjahres entscheiden.

Zudem befürwortete es die Versammlung, die bisherigen PEFC-Zertifikate der Mitgliedsgemeinden in ein Zertifikat für den Zweckverband umzuwandeln. Das PEFC-Siegel dokumentiert, dass der Wald gemäß den strengen Nachhaltigkeitsstandards umweltschonend und sozial verträglich bewirtschaftet wird.

14 Gemeinden Teil des Zweckverbands

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit 2600 Hektar Kommunalwald gehören von 23 Ortsgemeinden 14 dem Zweckverband an. Zusammen verfügen sie über rund 1400 Hektar Gemeindewald, der nun gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Mit der Bildung des Forstzweckverbandes werden Synergieeffekte bei der Waldbewirtschaftung angestrebt, etwa durch Rationalisierung beim Holzverkauf und einem verringerten Verwaltungsaufwand.

Krottelbach und Matzenbach haben ihren Gemeindewald an die Udo & Michael Schmitz Waldwirtschaft GmbH &Co. KG verpachtet. Statt dem staatlichen Forstamt bewirtschaftet die Privatfirma aus Ormont in der Eifel den Wald der beiden Kommunen.Mit einem Bürgerentscheid in Breitenbach war im September ein Ratsbeschluss, den Gemeindewald durch eine private Firma bewirtschaften zu lassen, aufgehoben worden. Die kommunale Waldfläche von 222 Hektar bleibt damit weiter in der Obhut des Forstamtes.