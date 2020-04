Er habe „eigentlich keine Zweifel daran“, dass das Ohmbachseefest, das für 17. bis 19. Juli geplant ist, ins Wasser fallen müsse, sagt Christoph Lothschütz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Allerdings will der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal noch die genaue Definition der bis 31. August untersagten Großveranstaltungen abwarten, ehe er sich mit Veranstalter Thorsten Bruch besprechen wird. Lothschütz erwartet, dass eine solche Definition seitens der Landesregierung in den kommenden Tagen vorliegt. Bruch hatte der RHEINPFALZ Mitte März erläutert, dass ihm im Vorfeld nichts anderes übrig bleibe, als das Seefest, das jedes Jahr Tausende Besucher an den Ohmbachsee zieht, so zu vorbereiten, als würde es in jedem Fall stattfinden.