Am Mittwoch, 7. September, wird von etwa 8 Uhr bis 13 Uhr die Wasserversorgung in Obereisenbach abgestellt. Es müssten dringend notwendige Reparaturarbeiten an der Wasserleitung im St. Julianer Ortsteil erledigt werden, erklärt die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein. Anschließende Druckschwankungen und Wassertrübungen seien unbedenklich. Die Bürger werden gebeten, ihr Wasser einige Minuten laufen zu lassen, bis es wieder klar und kühl aus dem Hahn kommt.