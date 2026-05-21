Wie die Kuseler Stadtwerke online mitteilen, erreichten den Betrieb am Donnerstag mehrere Meldungen, dass in Kusel „zwielichtige Personen“ unterwegs sind, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kusel ausgeben. An der Haustür werde versucht, Vertragsabschlüsse zu erzielen. Dazu täuschten die vermeintlichen Stadtwerke-Vertreter falsche Tatsachen vor. Die Stadtwerke raten in der Mitteilung zu besonderer Vorsicht: „Geben Sie keine persönlichen Daten oder Vertragsinformationen leichtfertig heraus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Unterschreiben Sie nichts an der Haustür.“ Zudem solle die Polizei verständigt werden.