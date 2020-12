Der Netzbetreiber Telefonica Deutschland/O2 baut sein Mobilfunknetz im Landkreis Kusel aus. Dazu errichtet das Unternehmen eine neue LTE-Station (4G-Standard) in Lauterecken, die nun die bisherigen 2G- und 3G-Standards am Standort ergänzt. Mehrere tausend Menschen der Region würden von dem besseren Angebot profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue LTE-Station ermöglicht die Nutzung aller digitalen Angebote via Mobilfunk und Breitband. Der aktuelle Netzausbau ist nach Unternehmensangaben ein Zwischenschritt zur nächsten Generation, der 5G-Technik. LTE diene dazu als Basis. Auch andere Standorte im Landkreis Kusel würden sukzessive auf den LTE-Standard aufgerüstet kündigt O2 an.