Still ruht der See bei den Schwimmern und Tauchern in Folge der Corona-Pandemie. Bei den DLRG-Ortsgruppen in Kusel und Altenglan ebenso wie bei den „Westricher Blubbi’s“, dem Tauchsportklub aus Altenglan, heißt es derzeit: irgendwie fit halten, aber außerhalb des Wassers. Was tun, wenn das wichtigste Element fehlt?

Seit März ist der Trainingsbetrieb bei den Tauchsportlern von den „Westricher Blubbi’s“ eingestellt. „Wir haben Pläne, mit denen wir uns fit halten“,