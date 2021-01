Die Jägerhornbläsergruppe Kusel hat sich aufgelöst – nach dem Rücktritt des mittlerweile verstorbenen Werner Bürthel aus Welchweiler im Alter von 90 Jahren. Er war fast 50 Jahre lang Hornmeister, ehe er vor etwa zwei Jahren das Amt aufgab.

Hornmeister sind mit einem Dirigenten einer Musikgruppe zu vergleichen. Die Kuseler waren die einzige Gruppe im Landkreis, die eine Hubertusmesse musikalisch begleiten konnte. Geblieben sind mit der Auflösung nur noch zwei Jagdhornbläsergruppen.

Aktueller Brauchtumsobmann ist Bernd Wolf aus Nußbach. Wolf gehört der Jägerhornbläsergruppe Lauterecken an. Er bedauert, dass die Kuseler sich aufgelöst haben. Doch einen neuen Hornmeister zu finden, sei nicht so leicht: „Das Amt wird ehrenamtlich geführt. Es gibt also kein Geld dafür“, sagt er.

Auftritt bei der Herbstmesse

Der verstorbene Musiklehrer Werner Bürthel habe das Amt mit großem Engagement ausgeübt. Das zeige auch seine langjährige Tätigkeit. Bei der Kuseler Herbstmesse habe er stets den Auftritt der drei Jagdhornbläsergruppen des Landkreises geleitet.

Ein weiterer Grund für die Auflösung der Kuseler Jagdhornbläsergruppe sei wohl gewesen, dass die Mitglieder ein sehr hohes Durchschnittsalter besaßen. In seiner Lauterecker Jagdhornbläsergruppe sehe es besser aus.

Spaß am Brauchtum

Den kürzlich zurückgetretenen Hornmeister habe man schnell durch den Wolfsteiner Tim Scheidt ersetzen können. Seine Gruppe besteht aus fast 20 Jagdhornbläsern. Der Jüngste ist Wolfs Sohn Martin. Er gehe zwar nicht auf die Jagd, doch der 25-Jährige habe Spaß an dem Brauchtum der Waidmänner. Im Laufe des Jahres habe seine Jagdhornbläsergruppe etwa zehn Auftritte.

Coronabedingt, habe dies im letzten Jahr anders ausgesehen. Die Jagdhornbläser spielen an runden Geburtstagen ab dem 60. Lebensjahr der Jäger, spielten auf Beerdigungen, bei Jagden und Waldfesten. Die Lauterecker Jagdhornbläsergruppe habe andere Probleme als die Kuseler. Seit geraumer Zeit habe die Gruppe schon mehrfach sich auf die Suche nach einem geeigneten Übungsraum machen müssen. Übungsstunden fanden in Buborn, Lauterecken, Kirrweiler, Grumbach, Einöllen und zuletzt auf dem Ausbacherhof in Reipoltskirchen.

Parforcehornbläser gesucht

Ein Hubertusmesse könne seine Jagdhornbläsergruppe nicht spielen, denn lediglich zwei Mitglieder spielten das Parforcehorn. Parforcehornbläser, die ursprünglich als Signalinstrumente bei Jagden eingesetzt wurden, bildeten den Hauptanteil der Instrumente bei einer traditionellen Hubertusmesse.

Auch die Jagdhornbläsergruppe Südkreis hat nur wenige Parforcebläser in ihren Reihen. Eine Hubertusmesse könne daher auch seine Gruppe nicht begleiten, sagt Michael Badung aus dem Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler. Badung ist zugleich stellvertretender Brauchtumsmeister der Kreisgruppe Kusel der Jäger.

Keine Fuchsjagden mehr

Seine Jagdhornbläsergruppe zähle 14 Mitglieder. Die Übungsstunden, die üblicherweise im Feuerwehrhaus Gries stattfinden, ruhen. Hornmeister ist Steffen Harth. Der jüngste Jagdhornbläser seiner Gruppe sei 40 Jahre alt.

Die Südkreisgruppe habe durchschnittlich zehn Auftritte im Jahr. Früher sei es mehr gewesen, als noch Fuchsjagden veranstaltet worden seien. Diese Fuchsjagden seien zurückgegangen, da der Aufwand mit den Reitpferden zu teuer wäre. Auch Badung findet, dass es immer schwerer werde, junge Musiker für eine Jagdhornbläsergruppe zu finden.