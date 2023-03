Das Countrymusical „Welcome To New Hazel“ hatte am vergangenen Wochenende im saarländischen Neunkirchen Premiere und wird nun noch einmal in Kusel gezeigt – am Samstag, 1. April.

„Welcome To New Hazel“ ist eine Produktion des Theatervereins Spieltrieb aus Waldmohr. Das Musical hatte am Wochenende Premiere in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Für die Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle waren – ebenso wie in Neunkirchen – ursprünglich zwei Vorstellungen geplant. Eine davon, die am Sonntag, 2. April, ist jedoch abgesagt worden. Die Vorsitzende des Theatervereins, Sibille Sandmayer, die gleichzeitig Autorin und Regisseurin des Stücks ist, begründet das mit den schlechten Vorverkaufszahlen für den Sonntag. Der Termin am Samstag, 1. April, 20 Uhr, soll aber stattfinden. Sie hofft auf ein volles Haus, schließlich hat der Theaterverein viele Mühen – und Kosten – in die Produktion gesteckt.

Turbulenzen in Texas

Publikumswirksam zu sein, verspricht das Stück allemal. Um ein Rodeo geht es im aufwendigen, fröhlichen Waldmohrer Musical, das voller Countrymusik und Line-Dancing steckt. Schauplatz ist die fiktive texanische Kleinstadt New Hazel, die in den Vorbereitungen für ein großes Fest rund um ein Rodeo steckt, Misswahl und Herzensverwirrungen inklusive.

Die Idee zum Musical hatte der Theaterverein bereits Ende 2019, in der Coronazeit hatte Sibille Sandmayer dann viel Zeit zum Schreiben. Sie las Bücher, schaute Filme und Dokus über das Leben in Texas an, informierte sich über Line-Dance und Country-Musik. Für den musikalischen Part gewann sie Jennie Kloos und Julian Rolinger, die zu Country noch Jazz und Modern mixten; für die Choreografie zeichnet Carolin Himmel verantwortlich.

Karten für den Auftritt gibt es unter www.ticket-regional.de.