Der Turn- und Sportverein Breitenbach hat die Geräte auf dem Spielplatz nahe des Sportheims abgebaut. Dabei wurde das Areal erst vor einem Jahr neu gestaltet.

Am Mittwoch, 19. Juli, startet beim Turn- und Sportverein (TuS) Breitenbach das mehrtägige Sportfest. „Da werden sich wohl einige wundern“, sagt Michael Romba, Vorstandsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des TuS. Denn die jüngsten Besucher werden dann nicht mehr rutschen, schaukeln oder klettern können. Grund: Die Spielgeräte, die bis vergangenen Freitag auf einem kleineren Platz standen, sind verschwunden.

Um die Gründe zu erläutern, holt Romba etwas weiter aus. Vor 20, „oder waren es schon 30 Jahre“ hat der TuS auf dem gemeindeeigenen Gelände neben dem Sportheim einen Spielplatz angelegt und mehrere Geräte aufgebaut. So konnten sich die Kinder an den Geräten austoben, während die Eltern das Treiben auf dem Fußballplatz beobachteten. „Wir haben uns immer um die Sachen gekümmert, sie repariert, wenn wir Schäden sahen“, schildert das TuS-Vorstandsmitglied. Irgendwann war das Holz marode „und die Geräte nicht mehr sicher“. Sie wurden abgebaut und entsorgt.

Neue Geräte bestellt und aufgebaut

Im Vorstand sei beschlossen worden, neue Spielgeräte zu kaufen. Romba zufolge wurde im Internet recherchiert, um auch die Kosten im Rahmen zu halten. Der Verein wurde fündig und bestellte für rund 2000 Euro ein Gesamtpaket mit Klettertürmen, Rutschen, Hängebrücken und Schaukeln – ein Teil der Kosten wurde über Spenden bestritten. Die Vereinsmitglieder richteten den 20 auf acht Meter großen Platz wieder her, füllten ihn mit Rindenmulch auf. In Eigenleistung seien auch die Geräte aufgestellt worden, die teils einbetoniert werden mussten. „Fünf Tage lang haben wir im letzten Sommer mit fünf Mann bei 40 Grad Hitze geschuftet“, erinnert sich Romba. Die Mühe habe sich gelohnt, der Platz wurde rechtzeitig zum Sportfest 2022 fertig.

Vorstandsmitglied regt Sicherheitsprüfung an

Einer der drei neuen Vorstände schlug nach Worten Rombas vor, zur Sicherheit die Geräte prüfen zu lassen. Über die Vermittlung von Ortsbürgermeister Johannes Roth bestellte die Verbandsgemeinde den Tüv. Gegen eine „nicht geringe Gebühr“ nahm der Prüfer die Objekte unter die Lupe. Das Ergebnis: schockierend. „Von 26 Punkten waren 24 rot statt grün“, sagt Romba. Moniert wurde etwa, dass der Abstand der Sprossen an den Kletterleitern zu klein war oder manche Geräte zu nah am Zaun standen. Das Vorstandsmitglied recherchierte erneut im Netz und fand heraus, dass die vom TuS gekauften Geräte zwar zertifiziert, allerdings nur für den Privatgebrauch und nicht für öffentliche Spielplätze zugelassen waren. „Wer weiß denn das oder denkt an sowas?“

Das Ergebnis der Prüfung bedeutet auch: Kinder durften das Kletterhaus und die Schaukel nicht mehr nutzen. Einzig zwei von Romba gebaute Bänke hielten dem kritischen Blick des Prüfers stand. Der Verein entschied sich schweren Herzens, die Geräte zu verkaufen – „natürlich mit Verlust“, so Romba, der betont, dass man von der Gemeinde hätte keine Unterstützung erwarten dürfen.

Vorerst kein weiterer Gerätekauf

Ortsbürgermeister Johannes Roth bekräftigt, dass die Gemeinde da nicht in der Pflicht sei, obwohl ihm klar sei, wie enttäuscht der TuS ist, vor allem auch mit Blick auf die vergeblich geleistete Arbeit der Mitglieder. Da auch andere Vereine Spielgeräte haben und unterhalten, „können wir schon aus Gründen der Gleichbehandlung nicht bei einem Verein für alles aufkommen“, sagt er und verweist auf die schwierige Haushaltslage der Gemeinde. Vielleicht wären die regelmäßigen Kosten für den Tüv noch zu erstatten gewesen, „mehr aber nicht“. Ungeachtet dessen wird der TuS Romba zufolge vorerst keine neuen Spielgeräte für den Platz anschaffen.