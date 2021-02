Kusel. Lediglich eine nachgewiesene Neuinfektion meldete am Dienstag die Kreisverwaltung. Die Person stammt aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis steigt somit auf 1567. Der Inzidenzwert sinkt wieder: Er beträgt 22,8. Würden in die Berechnung – die Anzahl der Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner – die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte einbezogen, läge er bei 21,6. Als genesen gelten 1444 Personen, sechs mehr als am Vortag. 58 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. 65 aktive Infektionsfälle listet der Kreis derzeit.