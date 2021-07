Kurioser Vorfall am Montagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei ein Fahrzeug, das im vorderen Bereich stark beschädigt sei und auf den Felgen durch den Ort fahre. Der Fahrer sei augenscheinlich verwirrt und würde seit Stunden im Ort hin und her fahren. Die Polizei konnte den 66-Jährigen auf der Landstraße in Richtung Wahnwegen antreffen und stoppen. Im Polizeibericht heißt es dazu: „Der Fahrer war verwirrt, das Fahrzeug stark beschädigt. Vor allem der Frontbereich, aber auch der linke Außenspiegel waren in Mitleidenschaft gezogen.“ Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt. Die Polizei Kusel sucht nach Geschädigten, deren Fahrzeuge durch die Aktion beschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder persönlich bei der Polizeiinspektion in der Trierer Straße zu melden.