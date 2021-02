Über die Anzahl der Impfungen in der vergangenen Woche, 8. bis 14. Februar, informiert das Impfzentrum Kusel am Montag. Demnach haben nur wenige Erstimpfungen stattgefunden: 20 wurden im Impfzentrum durchgeführt. Zweitgeimpft wurden auf dem Windhof 512 Personen. Die mobilen Teams, die in Seniorenheimen impfen, führten in der vergangenen Woche 132 Zweitimpfungen durch. Seit Beginn der Impfungen wurden somit 657 Erstimpfungen von mobilen Teams und 1824 im Impfzentrum getätigt. Fast alle in Heimen Geimpften haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten: 638. Die Anzahl der Zweitimpfungen auf dem Windhof beträgt 1173.