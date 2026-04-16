Warum kleine Münzen lokal entstehen und große Macht bündeln: Ein Experte führt durch Münzprägungen von Karl dem Großen bis zum Euro.

Viele denken bei Numismatik nur an das Sammeln von Münzen. Wie viel weiter dieses Feld reicht, zeigt Karl Weisenstein aus Föckelberg. Der 68-Jährige beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Münzen und macht deutlich, dass Numismatik weit mehr ist als eine Hilfswissenschaft der Geschichte.

Weisenstein, promovierter Wissenschaftler, verfügt über eine Fachbibliothek, um die ihn manche Universität oder manche Museumssammlung beneiden dürfte. Viele Regalmeter Literatur verteilen sich über mehrere Etagen seiner Wohnung, darunter zahlreiche bibliophile Bände. Hinzu kommen mehrere Meter eigener Publikationen in renommierten Fachverlagen, die heute als Standardwerke gelten.

Von Kippern und Wippern

Seinen Einstieg fand Weisenstein während des Geschichtsstudiums an der Universität Trier. „Das Interesse an Münzen war schon länger vorhanden“, sagt er. An der Uni habe er Archive und Quellen direkt vor der Haustür genutzt. Seine Magisterarbeit über „Die Kipper- und Wipperzeit im Kurfürstentum Trier“ schloss er erfolgreich ab. Kipper und Wipper steht dabei für Praktiken der Geldentwertung während des Dreißigjährigen Krieges.

Seine Promotion trug den Titel „Das kurtrierische Münz- und Geldwesen vom Beginn des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts“. Im Mittelpunkt stand das mittelalterliche Geldwesen.

Kleine Auswahl von für den Vortrag verwendeter Literatur. Foto: Jochen Körbel

Dieses Thema bildet auch das Leitmotiv eines Vortrags, den Weisenstein am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus seiner Heimatgemeinde Föckelberg für den Potzbergverein hält: „Geld in früheren Zeiten. Wie gingen unsere Vorfahren mit Geld um?“ Er spannt den Bogen von den ersten unter Karl dem Großen geprägten Silberpfennigen über hochwertige Münzen aus Frankreich und Italien, die im Reich nachgeahmt wurden.

Diese Entwicklung mündete in die Gründung des Rheinischen Münzvereins. Vier Kurfürsten – die Bischöfe von Trier, Köln und Mainz sowie der pfälzische Kurfürst Ruprecht von der Pfalz – schlossen sich zusammen, um wirtschaftlichen Einfluss zu bündeln. Der Rheinische Münzverein prägte über lange Zeit die Ausgabe hochwertiger Goldmünzen in der Region.

Wie die Geschichte weitergeht, erläutert Weisenstein im Vortrag. Er erklärt, warum kleinere Münzen auf regionaler Ebene geprägt wurden und wie es zum Ende der Kurfürstentümer sowie zur Einführung der Deutschen Mark und des Euro kam.

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