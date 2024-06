Nu aus New York, mitten im ,,alten“ Kuseler Kulturzentrum: Am Mittwoch knallten die Herren und die Dame der Band Nu Jazz aus Queens auf die Bühne des Kinetts, sprengten Genre-Grenzen und ließen der Improvisation freien Lauf.

Ja, das „Nu“ im Jazz ist hier definitiv Programm. Denn so „neu“, frisch und frech hat man diese Musikform noch nie gehört oder erlebt – so viel steht fest! Was die