Das persische Neujahrsfest Nowruz steht für Neuanfang, Hoffnung und Gemeinschaft. Rund 300 Millionen Menschen weltweit feiern damit den Beginn des Frühlings. Auch in Kusel.

Der Kuseler Beirat für Migration und Integration versteht sich als Ansprechpartner für alle in der Stadt lebenden Menschen – unabhängig von Herkunft und Nationalität. „Der Beirat ist zuständig für die Zusammenführung der Kulturen“, betonte Mitglied Nicola Immetsberger. Gemeinsam mit dem örtlichen Mehrgenerationenhaus hatte der Beirat zum persischen Neujahrsfest geladen. Das ist eine der ältesten Feierlichkeiten der Welt.

Es war eine offene Veranstaltung ohne Eintritt. Ziel war es, die Traditionen rund um Nowruz zu vermitteln und den kulturellen Austausch zu fördern. Gleichzeitig war die Feier von nachdenklichen Tönen geprägt. Viele Teilnehmer mit iranischen Wurzeln blicken derzeit mit Sorge in ihre Heimat. Die aktuelle Situation dort überschattet die Feierlichkeiten. „Meine Familie hat immer noch kein Internet. Ich höre leider zu selten von ihr“, berichtete ein Besucher.

Fest über Jahrhundert kaum verändert

Masserat Botfargh und Kiyanoosh Daryoush vom Migrationsbeirat gaben einen kurzen Überblick über die Lage im Iran. Dem folgte eine Schweigeminute. Trotz allem stand die kulturelle Bedeutung des Festes im Mittelpunkt. Nowruz hat seine Wurzeln in vorislamischer Zeit und hat sich über Jahrhunderte hinweg kaum verändert. Es ist die Zeit, in der Familien zusammenkommen, gemeinsam essen, lachen und den Frühling willkommen heißen.

Ein besonderer Blickfang war der festlich gedeckte »Haft-Sin«-Tisch. Foto: Anita Fritz

Sieben symbolische Gegenstände – alle mit dem persischen Anfangsbuchstaben S – standen darauf für Wünsche wie Gesundheit, die Saat des Lebens, den Geschmack des Lebens, Geduld, Fröhlichkeit, Schönheit und Gesundheit. Ergänzt durch Spiegel, Kerzen, Blumen und gefärbte Eier war er das Herzstück der Feier. Die Besucher ließen sich das vielfältige Buffet mit großer Begeisterung schmecken.

Über Flammen springen

Ein weiterer Brauch wurde von Naymeh Mehrayr erläutert, die erst seit wenigen Monaten in Deutschland ist. Sie berichtete vom Feuerfest Chaharshanbe Suri, das am letzten Dienstag vor Nowruz stattfindet. Dabei springen Menschen über Flammen – ein kraftvolles Symbol dafür, das Alte hinter sich zu lassen und mit neuer Energie wieder zu starten.

Auch persönliche Erinnerungen wurden geteilt: Botfargh berichtete von der Aufregung und den Vorbereitungen auf das Fest in ihrer Familie. Sie freute sich als Kind jedes Mal auf Geschenke wie neue Kleidung und Geld, zwei Wochen Schulferien sowie das Wiedersehen mit der ganzen Familie. Daryoush, der seit 2019 in Deutschland lebt und in der Pflege arbeitet, verbindet mit Nowruz vor allem den Gedanken des Neubeginns. Gleichzeitig falle es ihm angesichts globaler Krisen schwer, fröhlich zu sein. Die Distanz zur Familie wiegt schwer. „Ich habe gerade wenig Energie zum Feiern“, sagte er, und die Trauer war ihm anzumerken.

Nowruz war mehr als ein Fest, vielmehr ein Ort der Begegnung, des Austauschs und ein Erleben von Gemeinsamkeit. Nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte nahmen teil – auch viele deutsche Besucher nutzten die Gelegenheit, neue Traditionen kennenzulernen. Von deren Vielfalt zeigte sich Stadtbürgermeister Martin Hess beeindruckt. Bei der Kuseler Osterkirmes am 4. April werden bei einer gemeinsamen Aktion rund um das Mehrgenerationenhaus Ostereier mit kleinen Überraschungen versteckt.