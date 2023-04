Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht das älteste, aber wohl das ungewöhnlichste ehemalige Rathaus der Pfalz. Das sagt Stefan Ulrich, Denkmalpfleger von Neustadt an der Weinstraße und der Experte schlechthin für den Fachwerkbau in der gesamten Pfalz. Er spricht vom Gebäude der „Alten Schenke“ in der Straße am Ring 11 in Wolfstein.

Der renommierte Bauhistoriker Stefan Ulrich recherchiert seit fast drei Jahren über den frühen Fachwerkbau in der Pfalz bis 1700. Und wird in seinem Buch, das 2023 erscheinen