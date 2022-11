In den kommenden Tagen erwartet uns typisches November-Wetter. Der Himmel ist meist grau, die Sonne kommt nur ab und an durch die dichte Wolkendecke. Allerdings bleiben die Temperaturen für die Jahreszeit noch relativ mild.

Das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik und den Britischen Inseln lenkt zunächst feuchte und milde Luft nach Mitteleuropa. Gegenspieler ist ein Hochdruckgebiet über Nordskandinavien, das trockene und kältere Luft nach Südwesten transportiert. Beide Luftmassen treffen sich über Deutschland. Während also der Winter in der Nordosthälfte bis zum Wochenende möglicherweise einen ersten Vorstoß wagt, bleibt es in unserer Region noch vergleichsweise mild.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein überwiegen kompaktere Wolken mit Schauern oder Regen. Dazu bleibt es ziemlich mild. Der anfangs recht lebhafte Wind flaut im Tagesverlauf allmählich ab.

Freitag: Heute wechseln sich kurze Aufheiterungen mit dichteren Wolken ab. Hin und wieder kann es etwas tröpfeln oder zu kleineren Schauern kommen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Samstag: Morgens und vormittags ist es meistens neblig-trüb. Am Nachmittag lichtet sich das Grau teilweise und lässt einige Sonnenstrahlen hervorblinzeln. Vereinzelt können sich Schauer bilden. Die Temperaturen bleiben verhältnismäßig mild. Sollte der Himmel in der Nacht zu Sonntag für längere Zeit aufklaren, droht allerdings leichter Frost.

Sonntag: Der Tag startet teils neblig-trüb, teils locker bewölkt. Zum Nachmittag ziehen auch außerhalb von Nebelzonen Wolken mit Regen und Wind auf. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch geht es ziemlich durchwachsen weiter. Regen wechselt sich mit kurzen Beruhigungsphasen ab. Die Temperaturen steigen ab Wochenmitte wieder an.