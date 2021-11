Bei den Notrufnummern 112 und 110 gab es am Donnerstagmorgen deutschlandweit Störungen. Um 5.42 Uhr wurden die Feuerwehren im Kreis alarmiert. Je eine Feuerwehreinsatzzentrale wurde in jeder der drei Verbandsgemeinden besetzt. In Schönenberg-Kübelberg, Altenglan und Wolfstein waren die Einsätze kurz nach 7.30 Uhr beendet. Ab dann konnten auch im Kreis Kusel wieder Notrufe abgesetzt werden.