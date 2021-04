Paula Distler hat ihr Abitur am Reichswald-Gymnasium in Ramstein-Miesenbach mit 1,0 abgelegt. Danach machte die 19-Jährige keine Pause, sondern zog für ein Praktikum einige Wochen nach Ravensburg in eine Wohngemeinschaft.

Die Vorbereitungszeit war coronabedingt zwar nicht einfach, dennoch habe sie sich gut auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet gefühlt, berichtet Distler. Die aus Rehweiler stammende Abiturientin hatte in den Wochen vor dem Abitur fast nur Onlineunterricht. Geschrieben wurde das Abitur dann in der Turnhalle statt in der Aula. „Da wurde häufig gelüftet, also war es entsprechend kalt“, erzählt sie. Auswirkungen auf die Noten hatte das aber ganz offenbar nicht. Mit ihrem Notenschnitt von 1,0 ist sie zwar nicht die Allerbeste am Reichwald-Gymnasium, dennoch ist sehr zufrieden: „Besser geht es ja eigentlich gar nicht.“

Vor allem Mathe und Biologie seien ihre Lieblingsfächer. Neben Sozialkunde waren das auch die Leistungskurse. Spaß hatte sie aber auch in Chemie. Für ihre Facharbeit in Biologie begleitete Distler zusammen mit zwei Mitschülerinnen die Umgestaltung des Seewoogs in Ramstein-Miesenbach. Dafür nahmen sie immer wieder Proben und prüften die Wasserqualität. Für ihre Arbeit erhielten die drei eine Auszeichnung der Reichswald-Genossenschaft und erzielten bei „Jugend forscht“ den ersten Platz des Regionalwettbewerbs und den dritten Platz des Landeswettbewerbs. Dazu warten sie noch auf das Ergebnis eines Bundesumweltwettbewerbes.

In ihrer Freizeit verbringt Distler gerne viel Zeit mit Sport. Normalerweise spielt sie Tennis und seit etwa einem Jahr auch Fußball in der Frauenmannschaft des TuS Glan-Münchweiler. Doch coronabedingt ist seit Monaten kein Training mehr möglich. „Deshalb mache ich meinen Sport jetzt einfach so gut es geht daheim.“

Wunschstudium Medizin

Mittlerweile ist Distler von zu Hause ausgezogen. Für sieben Wochen wohnt sie jetzt in Ravensburg. Zusammen mit zwei weiteren Frauen in ihrem Alter lebt sie in einer Wohngemeinschaft. Sie wolle einfach mal wissen, wie es ist, weiter weg von der Heimat zu leben. „Das Zusammenleben klappt bisher sehr gut“, berichtet sie. „Wir verstehen uns total gut.“

Angetan hat es ihr die Region um den Bodensee auf jeden Fall. Gerne sei sie hier draußen unterwegs und erkunde wandernd die Umgebung. Die Abiturientin absolviert dort ein Pflegepraktikum, um sich für ihren Wunsch vorzubereiten: ein Medizinstudium. Einen Studienplatz hat sie noch nicht gefunden. „Wenn ich in Homburg studiere, dann kann ich zu Hause wohnen bleiben. Aber für jede andere Uni muss ich wohl ausziehen. Dann würde ich aber an den Wochenenden heimkommen“, sagt sie. Anfangen wolle sie nach Möglichkeit erst dann, wenn das Studium wieder in Präsenzform stattfinde.