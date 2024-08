Kusel dereinst – zum Zweiten: Eine Fortsetzung hat am Donnerstag die Tour durch „Kusel, wie es einst mal war“ gefunden. Weil sich der nostalgische Stadtspaziergang im vergangenen Jahr so großer Beliebtheit erfreut hat, gab’s im aktuellen Programm der RHEINPFALZ-Ferienaktionen die Neuauflage in zwei Teilen.

Am Donnerstag haben die Tourführer und Kusel-Kenner Hans-Joachim Redzimski und Klaus-Dieter Schummel nun eine andere Route eingeschlagen und an verlorenen Glanz in der Marktstraße erinnert. Die Straße hinauf zum Marktplatz, in der heute einige Bauruinen ein erschreckendes Bild vermitteln, war einst pulsierende Ader, gesäumt von Läden. Ob der Nostalgie-Rundgang womöglich im kommenden Jahr ans andere Ende der Stadt führen wird, steht in den Sternen. Klar ist indes: Mit dem Bogenschießen in Hinzweiler endet am Mittwoch, 21. August, der Reigen unserer Ferienaktionen.