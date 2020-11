Seit Montag präsentiert sich der Norma-Lebensmitteldiscounter in Glan-Münchweiler nach mehrmonatigen Bauarbeiten in neuem Gewand. Im März dieses Jahres wurde der an derselben Stelle befindliche Norma-Markt abgerissen, um einem zeitgemäßen und größeren Bau Platz zu machen. Kunden finden nun auf 800 Quadratmetern – nahezu eine Verdopplung – ein breiteres und tieferes Sortiment vor. „Die Investition in diesen Standort, von dem wir Eigentümer sind und nicht nur Mieter, zeigt auch dessen Bedeutung für uns“, sagte Norma-Expansionsleiter Alexander Lauterbach: „Wir beschäftigen hier 15 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit“. „Mit dem Neubau verbunden ist auch die Anpassung an moderne Standards, außerdem bietet das Gebäude die Möglichkeit, die Verkaufsfläche bei Bedarf um 200 Quadratmeter zu erweitern“, ergänzte der Bereichsleiter Philipp Lentes.