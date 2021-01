Die EU macht’s vor, Deutschland zieht nach. Seit dem 1. Januar gibt es neue Regelungen für Privatinsolvenzen. Elmer Lanzer von der Schuldnerberatung des DRK Kusel erklärt, worauf sich die Verbraucher nun einstellen müssen.

Die Laufzeit für die Restschuldenbefreiung verkürzt sich von sechs auf drei Jahre. Das hat der Bundestag im Dezember beschlossen und setzt damit eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 um. Diese Regelung gilt rückwirkend für alle Insolvenzanträge, die seit dem 1. Oktober 2020 eingereicht wurden. Das bedeutet, dass Schuldner ab sofort nur noch drei Jahre lang, in der so genannten Wohlverhaltensperiode, einen Teil ihres Einkommen an den Insolvenzverwalter geben müssen. Von diesem Geld werden dann die Gläubiger bezahlt. Die Schulden, die nach dieser Zeit nicht abbezahlt sind, verfallen. Der Schuldner kann dann wieder frei über sein Geld verfügen.

Doch es gibt noch weitere Neuerungen. „Auch die Insolvenzanträge, die zwischen dem 17. Dezember 2019 und dem 30. September 2020 eingereicht wurden, sind betroffen“, erklärt Elmer Lanzer, zuständig für die Schuldnerberatung des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes in Kusel. „Ihre Laufzeit wird von 71 auf 58 Monate verkürzt.“

Lotteriegewinne nun abgeben

Weiter heißt es in der Gesetzesänderung, dass Schuldner in der Wohlverhaltensperiode nun auch Schenkungen zur Hälfte sowie Gewinne aus Lotterien oder Ausspielungen gänzlich an ihren Insolvenzverwalter herausgeben müssen. Lediglich Gelegenheitsgeschenke und Gewinne von geringem Wert sind von dieser Reglung ausgenommen.

Außerdem geben die Änderungen vor, dass sowohl die Sperrfrist für ein erneutes Insolvenzverfahren von zehn auf elf Jahre als auch die Entschuldungsfrist im Wiederholungsfall auf fünf Jahre verlängert wird. Verbraucher sind also nach Abschluss des ersten Insolvenzverfahrens für elf Jahre gesperrt. Kommt es nach dieser Frist zu einem erneuten Verfahren, verlängert sich der Zeitraum, in dem der Verbraucher Teile seines Einkommens an seinen Insolvenzverwalter abgeben muss, auf fünf Jahre.

Gründe sind vielfältig

„Ich begrüße die Verkürzung der Laufzeit sehr. Generell geben Restschuldenbefreiungen den Verbrauchern die Möglichkeit, neu anzufangen“, erzählt Lanzer, „Drei Jahre wirken da sehr viel machbarer als die bisherigen sechs.“ Derzeit stelle er aber noch keinen Zuwachs an Anfragen für die Erstberatung fest, sagt aber: „Ich bin mir sicher, dass es mehr werden wird, wenn sich die Änderungen erstmal herum gesprochen haben.“

Die Gründe für Verschuldungen seien vielfältig, erklärt er. „Natürlich hat auch die aktuelle Lage Schuld. Von Corona sind alle betroffen, viele Selbstständige können derzeit ihre Rechnungen nicht bezahlen“, stellt Lanzer klar. Aber auch die steigenden Angebote von Ratenzahlungen oder „Kaufe jetzt - zahle später“-Angeboten im Handel hätten daran ihren Anteil. „Viele verlieren dann einfach den Überblick und schieben die Zahlungen monatlich vor sich her. Bis sich ein riesiger Berg angesammelt hat“, erzählt er.

Es sei außerdem ein großes Problem, dass die Menschen erst viel zu spät nach Hilfe suchten. „Je früher die Leute kommen, desto eher ist eine Privatinsolvenz zu vermeiden. Meist lassen sich die Gläubiger dann noch auf einen Ratenzahlungsplan ein.“

Scheidung und Krankheit

Roman Schlag, Sprecher der Arbeitergemeinschaft Schuldnerberatung der Vereine (AG SBV), steht den Änderungen zwar positiv gegenüber, sieht aber die Neuerungen bei den Sperrfristen und den Laufzeiten kritisch. „Eine Verlängerung im Wiederholungsfall wirkt wie eine Bestrafung des Verbrauchers - obwohl die Gründe für erneute Überschuldung meist Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung oder dauerhaftes Niedrigeinkommen sind.“

Die AG SBV kritisiert ebenfalls, dass die Speicherfrist der Restschuldenbefreiung bei Auskunfteien nicht ebenfalls heruntergesetzt wurde. Denn Unternehmen wie die Schufa löschen Einträge von Privatinsolvenzen erst nach drei Jahren. Das kann zu Problemen bei der Wohnungssuche führen, denn hohe Schuldeneinträge in der Schufaauskunft verschrecken so manchen Vermieter. „Es erschwert den Neuanfang“, bekräftigt Schlag.

Den ersten Schritt gehen

Doch für den Neuanfang müssen Verbraucher zunächst den ersten Schritt machen - die Schuldnerberatung. Elmer Lanzer sagt dazu: „Ich kann den Leute nur sagen, ruft an oder macht einen Termin. Dann machen wir gemeinsam einen Plan für die Zukunft - ohne Schulden.“