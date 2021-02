Zwei Tage nach seinem Verschwinden aus seiner Wohngruppe im Bodelschwingh Zentrum ist der 13-jährige Jonathan immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Die Suchtrupps hoffen, dass sie doch noch Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. „Vielleicht können die Menschen gezielt in ihren Gärten nachsehen“, sagt eine Diakoniesprecherin.

„Gartenlauben, Garagen und Hüttchen – es gibt viele Plätze, an denen sich der Junge verkrochen haben könnte“, erläutert Andrea Djifroudi, Sprecherin der Stiftung Kreuznacher Diakonie. „Jonathan versteckt sich gerne.“ Die Stiftung trägt das Bodelschwingh Zentrum, in dem der Vermisste in einer Wohngruppe mit sieben Kindern lebt. Am Sonntagabend nach dem Abendessen war der großgewachsene Autist von dort verschwunden, bekleidet mit einem pinkfarbenen Schlafanzug, ohne Schuhe, ohne Jacke. Seither fehlt jede Spur von ihm. „Vielleicht erinnern sich ja auch Menschen aus Meisenheim, wo sie sich gern versteckt haben, als sie Kind waren, und melden sich“, sagt Djifroudi.

Bereits am Montagmorgen war die Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit gegangen, um Hinweise auf den Verbleib des Jungen zu bekommen. Erfolglos – kein einziger Hinweis sei eingegangen, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Suche geht unterdessen weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers konzentriert sie sich auf Meisenheim – vor allem im Wald, am und im Wasser, auf Spielplätzen und in Gartenhäuschen werde gesucht. Seit Dienstagmorgen seien 25 Kräfte im Einsatz, darunter vier Hundeführer mit Personenspürhunden und zwei Beamte mit Drohnen. „Der Hubschrauber mit Wärmebildkamera konnte leider immer noch nicht fliegen, das Wetter ist zu schlecht“, fuhr der Sprecher am Dienstagmittag fort. Die Suche werde am Mittwoch fortgesetzt.

Taucher vorerst abgezogen

Abgezogen wurden laut Polizei zunächst die Strömungstaucher der DLRG. Die Bereiche am Glan bei Meisenheim seien abgesucht, in denen sie arbeiten konnten, sagte der Sprecher.

Die Stimmung im Bodelschwingh Zentrum sei bedrückt, sagt Andrea Djifroudi. „Alle sind in Sorge um Jonathan und fühlen mit der Mutter. Es wird ein Kind vermisst, dass die Kollegen liebgewonnen haben.“ Der Mutter sei seelsorgerischer Beistand angeboten worden, ebenso würden den Mitarbeitenden im Zentrum Gesprächsangebote gemacht.

Am Sonntagabend habe nichts auf das sich anbahnende Verschwinden des Jungen hingedeutet. „Es war ein ganz normales Abendessen in der Wohngruppe, danach haben sich die Kinder fertig gemacht fürs Schlafengehen, den Schlafanzug angezogen, die Zähne geputzt “, erläutert die Sprecherin. Irgendwann in diesem Ablauf habe Jonathan unbemerkt die Wohngruppe verlassen. „Er läuft sehr gerne barfuß“, erzählt Djifroudi.

Tür stets unverschlossen

Die Tür der Gruppe sei stets unverschlossen. „Personen dürfen nicht einfach weggesperrt und ihrer Freiheit beraubt werden, dazu muss es nach geltendem Recht einen richterlichen Beschluss geben, an den sehr hohe Bedingungen geknüpft sind“, so die Sprecherin. Insofern würden sich die Mitarbeitenden im Zentrum in einer nicht ganz einfachen Situation bewegen. Der Junge habe zwar die kognitiven Fähigkeiten eines Kleinkindes, sei aber bereits zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und laufe entsprechend schnell.

Das Hinweistelefon hat die Nummer 0631 3692620.