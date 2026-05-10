Die Herren-40-Mannschaft (4er) des TC Grumbach bleibt in der Tennis-A-Klasse ungeschlagen. Am zweiten Spieltag besiegte sie den TC Oberes Glantal Glan-Münchweiler mit 5:1.

Der Sieg im Heimspiel ist nach dem 4:2-Auftaktsieg bei Weilerbach II bereits der zweite Saisonerfolg. Die Grumbacher Mannschaft war im vergangenen Jahr noch in der Herren-30-Pfalzliga und damit eine Klasse höher angetreten. Nachdem sich dem Verein inzwischen mehrere Fußballer angeschlossen hatten, entschied man sich, künftig in der höheren Altersklasse Herren 40 anzutreten. Gleichzeitig wurde mit den Neuzugängen eine neue Herren-30-Mannschaft gebildet, die in dieser Saison in der B-Klasse spielt.

TC-Vorsitzender Andreas Giloj, der selbst zum Herren-40-Team gehört, derzeit aber wegen eines Muskelfaserrisses pausieren muss, wollte trotz des gelungenen Saisonstarts noch kein konkretes Ziel formulieren. „Wir kennen die Mannschaft noch nicht. Wir wollen aber oben mitspielen“, sagte Giloj. Positiv sei, dass die Fahrten zu den Auswärtsspielen in der A-Klasse deutlich kürzer ausfallen als noch im Vorjahr, als häufig Spiele in der Vorderpfalz anstanden. Nun treffen die Grumbacher auf Teams auch aus dem Kreis Kusel wie Glan-Münchweiler oder Kusel.

Glückstreffer Andreas Lukas

Gegen den Aufsteiger aus Glan-Münchweiler galt der TCG im Vorfeld als Favorit – zumal die Gäste stark ersatzgeschwächt antreten mussten. Kurz vor Spielbeginn fiel zudem deren Nummer zwei Sebastian Grafen aus. Doch auch Grumbach musste auf seine etatmäßige Nummer zwei Patrick Jung verzichten, der sich im Urlaub befindet. Für ihn rückte Andreas Lukas ins Team – und überzeugte auf ganzer Linie. Lukas ließ Andreas Ditscher beim klaren 6:0, 6:0 keine Chance. Auch Dominik Lenz gewann sein Einzel gegen Rene Drumm souverän in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4. Stefan Eschmann setzte sich gegen Heiko Kopp mit 6:0 und 6:4 durch. Lediglich Grumbachs Spitzenspieler Marco Haselmeier musste sich nach hartem Kampf geschlagen geben. Gegen Daniel Hanß verlor er nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:3, 2:6 und 5:10 im Match-Tie-Break.

Der Erfolg bedeutete zugleich den Ehrenpunkt für die Gäste. In den anschließenden Doppeln machte der Gastgeber den Gesamtsieg perfekt. Haselmeier/Lenz bezwangen Hanß/Drumm mit 6:2 und 7:5, während Eschmann/Lukas gegen Kopp/Ditscher mit 6:0 und 6:4 erfolgreich blieben. Bereits am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, steht für den TC Grumbach das nächste Saisonspiel an. Um 10 Uhr tritt die Mannschaft beim TC Rieschweiler-Mühlbach an. Zeitgleich empfängt Glan-Münchweiler den TC Kusel.