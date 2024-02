Noch keinen Pachtinteressenten gibt es laut Landrat Otto Rubly (CDU) für das Restaurant in der Wasserburg. Der Kreis ist Eigentümer des Gebäudes. Laut Rubly werde weiter nach einem Pächter gesucht, „und es würde uns sehr freuen, wenn sich da im Frühjahr jemand findet“. Gleichzeitig wisse er um die schwierige Lage in der Gastronomie: „Die Gastronomen sind seit Jahren gebeutelt. Erst kam Corona, dann kamen die Energiekrise und die Inflation. Dadurch haben die Bürger weniger Geld, das sie für Restaurantbesuche ausgeben wollen oder können. Obendrauf kam zu Jahresbeginn noch die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie.“

Das Restaurant Plaisir auf der Wasserburg schloss Ende Oktober 2023 seine Pforten, nachdem der Geschäftsführer bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Die Kreisverwaltung teilte damals mit, dass dieser Schicksalsschlag in Verbindung mit der schwierigen Personalsituation die Verantwortlichen zur Schließung des Lokals veranlasst hätte. Das Plaisir öffnete an Ostern 2022. Zuvor stand das Restaurant im Norden des Kreises seit Ende 2020 leer.