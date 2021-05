Das Impfzentrum hat die Impfzahlen der vergangenen Woche korrigiert, weil offenbar ein Tag in der Auflistung vom Sonntag fehlte: Verabreicht wurden insgesamt 2501 Impfungen, davon 1322 Erstimpfungen, nicht nur 1947, wie zunächst mitgeteilt. Damit sind seit Start des Impfzentrums 22.463 Impfungen vorgenommen worden, davon 14.984 Erstimpfungen. Bei den Hausärzten kamen laut Kassenärztlicher Vereinigung am Freitag und Samstag nochmals 439 Impfungen hinzu, so dass bisher insgesamt 6301 Impfungen in den Praxen vollzogen wurden.

In den neun Schnelltestzentren des Kreises wurden in der vergangenen Woche laut Mitteilung der Kreisverwaltung 2114 Schnelltests gemacht. Davon waren 15 positiv. Positive Schnelltests gehen nicht in die Inzidenzberechnung ein, jedoch müssen die positiv Getesteten zu einem PCR-Test. Von denen hat es laut Kreisverwaltung in der abgelaufenen Woche insgesamt 325 gegeben.