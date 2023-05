Es sind noch Plätze frei für die Studienfahrt „Die Römer am Niederrhein – Xanten, die ehemalige römische Stadt Colonia Ulpia Traiana“ der Kreisvolkshochschule Kusel. Sie findet statt von Donnerstag bis Samstag, 15. bis 17. Juni. Geplant sind Führungen im Schloss Augustusburg in Brühl, durch den mittelalterlichen Stadtkern von Xanten sowie durch Monschau. Besucht werden soll der Archäologische Park Xanten. Die Reiseleitung übernimmt Volker Schlegel. Kosten: 400 Euro pro Person im Doppelzimmer, 480 Euro im Einzelzimmer. Information und Anmeldung bei volker.schlegel@kv-kus.de oder per Telefon unter 06381 91753013.