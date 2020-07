Martin Hirsch, Leiter der Wildtierauffangstation Alschbach, kommt in den Sommerferien ein zweites Mal in den Blumengarten. Pfleglinge der Station, auch zum Streicheln, und Tiere, Pflanzen und Umweltbeziehungen der heimischen Natur stellt er am 13. August, 16 Uhr, am Musikpavillon vor. Anmeldung unter Telefon 06826 529146. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, Klappstuhl oder Picknickdecke sind mitzubringen. Die Corona-Regeln gelten.