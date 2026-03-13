Die Wochen der Wahrheit stehen für die SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen an. Gelingt die Rückkehr in die B-Klasse?

Die SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen ist mittendrin im Aufstiegskampf der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord. Zurück in die B-Klasse – diese Chance würde man nur zu gerne wahrnehmen. Der Trainer erwartet eine Vorentscheidung bis Ostern. Aktuell ist die SG zwar „nur“ Vierter, hat aber bei sieben Punkten Rückstand auch drei Spiele weniger absolviert als Klassenprimus SV Hefersweiler.

Zwei Spiele weniger und vier beziehungsweise zwei Zähler weniger sind es auf den SV Kaulbach-Kreimbach und den FV Ramstein. „Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es gab zwar das eine oder andere Spiel, was nicht so lief. Aber wir sind voll im Soll“, konstatiert SG-Coach Andreas Jacob.

Vorentscheidende Wochen

Er erwartet spannende und womöglich vorentscheidende Wochen für seine Mannen. Nach dem Duell mit der Zweitvertretung aus Welchweiler warten die Auswärtsspiele in Hefersweiler und, nach einem spielfreien Wochenende, am Ostersamstag in Kaulbach auf die Kombinierten. „Ich denke, dann wissen wir, ob wir am Ende zu den ersten Zwei gehören oder nicht. Verlieren wir beide Spiele, können wir das abschreiben“, so Jacob.

Dessen personelle Auswahl beschreibt er indes als „durchwachsen.“ Zwar habe man für zwei Mannschaften etwa 35 Spieler zur Verfügung, „aber rein für die Erste habe ich 14, 15 Mann. Das ist schon schwierig“, kommentiert er, wohlwissend, dass man sich auf diesem Sektor möglichst keine Ausfälle erlauben sollte, will man die Aufstiegschancen am Leben halten.

Lieber nicht Gegentoren hinterherrennen müssen

Einen Ausrutscher darf es in diesem Hinblick am Sonntag nicht geben, wenn die zweite Mannschaft der Spielvereinigung aus Welchweiler zum Derby angereist kommt. „Aber wir dürfen die auch nicht unterschätzen. Ich kenne meine Mannschaft. Wenn du mal ein, zwei Gegentore bekommst und denen dann hinterherrennen musst... Deswegen müssen wir hundert Prozent und wenn es sein muss, auch noch mehr geben“, hebt Jacob warnend den Zeigefinger.

Dann aber stärkt er wieder das Vertrauen in die Mannschaft, „denn wenn wir abrufen, was wir können, den Fokus auf das Spiel legen, dann gewinnen wir klar. Mein Tipp ist ein 7:2.“ Damit wären die Weichen für die entscheidende Phase gestellt.