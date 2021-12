Zwischen Weihnachten und Neujahr wird auf dem Windhof in Kusel weiter geboostert. Seit Montag können die Termine über die Internetseite der Kreisverwaltung Kusel reserviert werden, doch ist die Nachfrage bisher recht verhalten. Der Montag ist fast ausgebucht, doch an allen anderen Tagen sind zwischen 14 und 20 Uhr im Viertelstundentakt noch Termine zu haben. Angesichts der derzeitigen Lage mit knappem Impfstoff verspricht Kreissprecherin Karla Hagner, die Termine seien sicher. Jedoch könne noch nicht gesagt werden, welcher Impfstoff geliefert werde.

Auf dem Windhof wird nur die dritte, beziehungsweise bei Johnson & Johnson die zweite, Impfung verabreicht. Für eine erste, zweite oder auch dritte Impfung gibt es im Dezember noch zwei Impfbus-Termine: am Dienstag, 21., 9 bis 17 Uhr, in Etschberg, Mehrzweckhalle; am Donnerstag, 23., 9 bis 17 Uhr in Waldmohr, Kulturhalle.