An Ostern soll die Zeitung richtig bunt werden – und dafür braucht die RHEINPFALZ-Redaktion in Kusel die Hilfe ihrer jüngsten Leserinnen und Leser! Denn wenn die Redakteure und die Redakteurin in der Lokalredaktion etwas nicht können, dann ist es malen. Behauptet zumindest Nils Nager. Er hofft, dass sich möglichst viele Kinder seiner Aktion anschließen. Am Samstag vor Ostern sollen möglichst viele selbstgemalte oder gebastelte bunte Osterbilder veröffentlicht werden. Was gemalt oder gebastelt wird, das ist (fast) egal. Hauptsache, es hat mit Ostern zu tun! Das kann also ein Hase sein, der am Glan sitzt, oder ein Osternest auf der Mauer von Burg Lichtenberg. Denn besonders toll wäre es, wenn man auf dem Bild erkennt, dass die Szene im Kuseler Land spielt – aber das ist nicht unbedingt nötig. Die Werke sollten abfotografiert und unter Angabe der jungen Künstlerin oder des jungen Künstlers per E-Mail an die Redaktion geschickt werden: redkus@rheinpfalz.de, Stichwort: Osterbild. Einsendeschluss ist am 26. März. Ran an die Stifte!