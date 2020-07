Beim Einkaufen hat Papa die Butter vergessen, dabei hatte Mama extra noch einmal gesagt, wie wichtig die für das Frühstück ist. Die Läden haben aber nun schon geschlossen – was tun?

Während Papa schon gestehen will, erinnere ich mich an einen Besuch auf dem Bauernhof. Butter wird aus Milch gemacht, und die Bäuerin sagte, dass man aus der Sahne, die sich bei der Rohmilch über Nacht im Kühlschrank oben absetzt, Butter machen kann. Das muss man doch auch zu Hause machen können.

Nach einem kurzen Anruf war auch schon alles klar. Alles, was man braucht sind ein Becher Sahne und ein Marmeladenglas. Die Sahne wird dann im Glas lange geschüttelt. Das macht richtig Spaß, und auch meine Geschwister dürfen mal schütteln. Anstrengend ist das, denn der Mantel, der um die Fettkügelchen der Sahne ist, muss zerstört werden, damit sich das ganze Fett zu einem größeren Butterball verklebt.

Das passiert auch manchmal mit Sahne die für den Kuchen geschlagen werden soll. Mama hat das bisher sehr geärgert, wenn sie statt eines luftigen Sahnebergs einen gelben Klumpen und weißes Wasser in der Schüssel hatte, aber zurück zu unserer geplanten Butter. Immer wieder schauen wir zwischendurch ins Glas. Nach einer Minute schütteln hat sich wenig verändert, aber nach zwei Minuten haben wir schon fast so etwas wie Sahne geschlagen – jetzt muss man am Ball bleiben. Wir schütteln und schütteln und schütteln, besonders Papa legt sich ins Zeug.

Nach einigen weiteren Minuten ist es tatsächlich gelungen. Da liegt ein kleiner, gelblicher Butterball in einer hellen Flüssigkeit. Den Fettball kann man mit einem sauberen Tuch noch etwas ausdrücken – fertig ist die selbstgemachte Butter, die dann mit einem Förmchen noch ganz nach Belieben gestaltet werden kann. Und das Beste: Die weiße Flüssigkeit, die nach dem Schütteln im Glas geblieben ist, ist trinkbare Buttermilch. Lecker!