Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Diesmal mit kreativen Ideen für Geschenke, die Eltern und Verwandten Freude machen.

Du willst an Weihnachten deinen Eltern etwas schenken, aber dein Taschengeld ist schon aufgebraucht? Macht nichts! Ich schenke meinen Eltern immer Gutscheine. Mama bekommt zum Beispiel fünfmal Spülmaschine ausräumen ohne Meckern oder Papa dreimal Rasenmähen. Das kommt immer gut an. Noch mehr freuen sich die beiden aber über Selbstgemachtes. Das nennt man übrigens DIY-Geschenke, habe ich gelesen. DIY steht für „Do it yourself“. Das ist Englisch und bedeutet übersetzt: „Mach es selber“.

Ein Lesezeichen basteln

Mama liest sehr gerne, daher habe ich ihr ein Lesezeichen gebastelt. Einfach ein Stück Karton bemalt, durch ein kleines Loch einen Wollfaden durchgezogen und fertig. Alte Blechdosen kannst du anmalen und bekleben, mit Sand befüllen und ein Teelicht einstellen – für einen ganz eigenen Kerzenständer.

Wenn du gerne mit den Händen arbeitest, ist Salzteig eine gute Wahl. Salzteig kannst du mit zwei Tassen Mehl, einer Tasse Salz, einer Tasse Wasser und einem Teelöffel Öl herstellen. Alles mischen und dann formen oder einen Handabdruck in den Teig geben. Danach muss es bei 140 Grad im Ofen trocken, mindestens eine Stunde. Sobald es trocken ist, kannst du dein Werk anmalen.

Mit Herz schenken

Wenn du häkeln kannst, ist ein Schal toll, bist du gut im Kochen, dann bekoche doch mal deine ganze Familie. Oft helfen Opas und Omas auch gerne etwas zu organisieren. Und was immer gut ankommt ist, wenn du dir Mühe gibst. Vielleicht lernst du ein Lied oder ein Gedicht oder malst ein schönes Bild. Bei DIY klappt nicht immer alles perfekt, aber das muss es ja auch nicht. Die Hauptsache beim Schenken ist, dass das Geschenk von Herzen kommt!