Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Es gibt auch eine Möglichkeit, mit dem Weihnachtsmann in Kontakt zu kommen – per Brief.

Während ich Weihnachtspost für meine Großeltern geschrieben habe, dachte ich, dass ich unheimlich gerne dem Weihnachtsmann mal schreiben würde. Im Internet habe ich entdeckt, dass es in Deutschland Weihnachtspostfilialen gibt. Dort lesen Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind mit ihren Helfern die Post von uns.

Wenn du bis spätestens Mitte Dezember deinen Brief abgeschickt hast, bekommst du wahrscheinlich mit etwas Glück noch vor Weihnachten einen Brief zurück. Stell dir das mal vor, da schreibt uns der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Ist das nicht toll?!

Damit das klappt, musst du zu deinem Brief – Schreibfehler machen nichts, nur nett sollte er sein – noch deine Adresse dazuschreiben. Deine Eltern können dir beim Briefumschlag bestimmt helfen, damit alles klappt.

Hier habe ich zwei Adressen: An den Nikolaus, Nikolausplatz, 66351 St. Nikolaus; An das Christkind, 51777 Engelskirchen.