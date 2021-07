Wie kann man Sachen aus dem Haushalt wiederverwerten statt wegzuwerfen? Welche Insekten leben in unserer Region? Diese und andere Fragen werden beim Sommerferienprogramm des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg beantwortet.

Das Thema des Ferienprogramms lautet „Burg Lichtenberg und seine Umgebung“. Wenn ihr mindestens fünf Jahre alt seit und Lust habt, auf Entdeckungsreise vor der Haustür zu gehen, könnt ihr euch für eine oder mehrere Programmpunkte anmelden. Los geht’s am Montag, 26. Juli. An diesem Tag – und auch am Donnerstag, 29. Juli – befasst sich die Veranstaltung mit dem Thema „Natur und Nachhaltigkeit“. Die Kinder beschäftigen sich mit der Frage, wie man Gegenstände aus dem Haushalt vor der Mülltonne bewahren und stattdessen wiederverwerten kann.

Spinnen näher kennenlernen

Bei der Veranstaltung „Insekten“ am Dienstag, 27., und Freitag, 30. Juli, „dreht sich alles um die heimischen Insekten und ihr Zuhause“, teilt das Museum mit. Am 28. Juli geht es darum die Natur mit allen Sinnen zu entdecken: schmecken, hören, sehen, riechen, fühlen. Tierisch geht es im August weiter. Im Museum gibt es nämlich derzeit eine Sonderausstellung zum Thema „Spinnen“. Mit diesen Tieren und ihren Verwandten befasst sich das Sommerferienprogramm am 6., 11., 13., 18. und 20. August. Um Geschichte der Burg und die Mythen rund um die Burg drehen sich die Veranstaltungen am 12. und 19. August.

Über das Leben der Bienen

Außerdem gibt es drei Veranstaltungen, die zwei Tage dauern: Am 2. und 3. August könnt ihr die heimischen Wälder und deren Bewohner erforschen. Am 4. und 5. August lernt ihr etwas über das Leben von Bienen, und am 16. und 17. August werden die fließenden Gewässer rund um die Burg erkundet.

Die Tagesprogramme der Forschungswerkstatt finden jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet acht Euro, bei den Zweitagesprogrammen 16 Euro. Etwas zu essen für die Mittagspause und wetterfeste Kleidung solltet ihr mitbringen, außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 06381 993450 oder per E-Mail an info@urweltmuseum-geoskop.de möglich.