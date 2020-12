Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Heute gibt es ein leckeres Rezept für weihnachtliche Zimtsterne.

Wir backen heute Zimtsterne. Zimt ist ein sehr altes Gewürz, und der würzig süße Duft lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Als Biber mag ich ja Bäume sehr, und Zimt ist die getrocknete Rinde des Zimtbaumes.

Für circa 60 Zimtsterne brauchst du: 350 Gramm Mandeln, 250 Gramm Puderzucker, Esslöffel Zimt, 3 Eiweiß, 150 Gramm Puderzucker.

Kräftig kneten

Dann lasst uns loslegen: Um rund 60 Zimtsterne zu backen, vermischen wir 350 Gramm feingemahlene Mandeln und 250 Gramm Puderzucker mit einem Esslöffel Zimt. Wenn du deine Zimtsterne gerne dunkler hast, kannst du noch etwas Backkakao beimengen. Wenn alles schön durcheinander ist, gibst du zwei Eiweiß dazu – die beiden Eigelb kannst du später in der Pfanne anbraten – und mischt das mit dem Knethaken des Handrührgerätes kräftig durch. Natürlich darf man den Teig auch kräftig mit den Händen kneten und dabei schon den Zimtgeruch in der Nase haben.

Danach wird der Teig etwa einen Zentimeter dick ausgerollt, und schon geht es ans Ausstechen. Das Ausrollen ist gar nicht so einfach, aber mit ein bisschen Übung und Geduld klappt das. Beim Ausstechen musst du nicht nur Sternformen verwenden, sondern was dir gefällt. Wichtig ist, die Form öfter in Puderzucker zu tauchen, damit das Ausstechen gut klappt.

Mit weißem Häubchen

Ich mag es, wenn Zimtplätzchen ein weißes Häubchen tragen. Dafür schlage ich ein Eiweiß mit dem Handrührgerät zu Eischnee (das geht auch mit ganz viel Muskelkraft, versuch es mal) und gebe nach und nach rund 150 Gramm Puderzucker dazu, bis es nicht mehr so flüssig ist. Damit bestreiche ich das Gebäck, und dann kommt es in den vorgeheizten Backofen. Darum kümmert sich Mama, denn bei Umluft muss der Ofen 150 Grad heiß sein, damit die Plätzchen auf mittlerer Schiene gut werden. Nach zehn bis zwölf Minuten sind sie fertig, etwas abkühlen lassen, und schon kannst du zugreifen.