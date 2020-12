Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Wer sich etwas vom Weihnachtsmann wünscht, schreibt das auf einen Wunschzettel. Doch woher kommt der Brauch überhaupt?

Bücher, Lego und ein Fahrrad, das sind die Geschenke, die ich mir dieses Jahr wünsche. Alles habe ich schön auf einem Wunschzettel notiert und diesen meinen Eltern gegeben. Hast du auch schon einen Wunschzettel geschrieben? Er erleichtert dem Weihnachtsmann die Wahl der Geschenke. Auch, wenn nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht, so versucht er doch, manchen wahr zu machen.

Wunschzettel schreiben Kinder schon seit Jahrhunderten, doch früher waren die noch ganz anders. Da wurden an die Eltern „Weihnachtsbriefe“ geschrieben, die die Eltern loben sollten, ob sie es verdient hatten oder nicht. Um 1850 änderte sich das, da gaben die Spiele-Industrie und Händler Zettel zum Ankreuzen von Wünschen aus, um ihre Waren besser zu verkaufen. Später haben Kinder in Katalogen ihre Wünsche markiert. Dabei ist es am Schönsten, sich Wünsche zu überlegen und selbst aufzuschreiben. Vielleicht sogar zusätzlich Bilder zu malen.

Verantwortung für Haustiere

Egal wie du es machen willst, solltest du dir aber nur Sinnvolles wünschen. Und eines ist mir noch ganz wichtig: Ich kann verstehen, wenn du dir ein Hündchen oder Kätzchen wünschst, aber unterm Weihnachtsbaum hat ein Tier nichts zu suchen. Für ein Tier musst du jahrelang Verantwortung übernehmen, es füttern und zum Tierarzt bringen. Daher sollte man ein Tier immer erst dann aufnehmen, wenn man sich vorher genau informiert hat, ihm ein passendes Zuhause einrichten kann und weiß, was man zu tun hat.

Magst du nicht gerne jeden Tag bei jedem Wetter mindestens dreimal nach draußen gehen, ist ein Hund, der gerne und viel Auslauf braucht, für dich einfach nicht passend und sei der Welpe noch so süß.