Die Vorweihnachtszeit kann ganz schön stressig werden. Geschenke müssen besorgt, das Festessen geplant, ein Baum gekauft und geschmückt werden.

Stress ist eine Art Druck, und wenn er nur kurz ist, kannst du richtig viel in kurzer Zeit schaffen. Zum Beispiel, wenn dir abends einfällt, dass du eine Hausaufgabe vergessen hast und die noch schnell machst. Aber leider ist Stress etwas, was oft länger andauert, weil die Menschen zu viel in zu kurzer Zeit machen wollen.

Das ist auf Dauer natürlich schlecht für den Körper. Man bekommt Kopfschmerzen und schlechte Laune, kann sich nicht mehr konzentrieren, und das macht nur noch mehr Stress. Darum ist es wichtig, diesen Stress abzubauen.

Ein Weihnachtslied singen

Bekomme ich schlechte Laune, singe ich laut und ein bisschen schief ein Weihnachtslied – mein Favorit ist Last Christmas, weil viele bei dem Lied die Augen verdrehen und ich das witzig finde. Dabei muss man dann noch möglichst lustig tanzen, das erfreut nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Familie. Sport hilft, weil der Körper auf Bewegung ausgelegt ist.

Manchmal möchte ich es aber auch ruhig angehen lassen, um dem Körper eine Auszeit zu gönnen. Tief durchatmen hilft da oft. Außerdem liebe ich es, gerade um die Weihnachtszeit mit der Familie einen abendlichen Spaziergang zu machen. Nachbarn, Gemeinden, Firmen und selbst Schulen lassen sich einiges einfallen und bringen mit Dekoration und Lichtern weihnachtliche Stimmung auf.

Fenster der Luitpoldschule

Guck dich mal um, es gibt so viel zu entdecken, zum Beispiel an der Grundschule Kusel. Die Luitpoldschule beleuchtet ihre Fensterfront so, dass riesengroße Kerzen entstehen, jedes Wochenende eine mehr. Beim Spazieren und Staunen kannst du entspannen und Kraft sammeln.