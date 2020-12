Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Kerzen gehören zur Adventszeit. Trotzdem sind sie für Kinder gefährlich. Nils erklärt den richtigen Umgang mit dem kleinen Feuer.

Die Tage sind recht kurz in der Winterzeit, aber mit Kerzen lässt sich eine schöne Atmosphäre schaffen. Der Kerzenschein sorgt für Gemütlichkeit, aber nur solange man sich richtig benimmt und Regeln einhält. Tut man es nicht, kann aus dem schönen Kerzenschein ein loderndes Feuer werden. Das A und O ist, dass man eine Kerze, egal ob die am Adventskranz oder sonst wo, nicht allein brennen lässt.

Kein Spielzeug

Selbst wenn man nur mal schnell auf die Toilette geht, sollte man die Kerze löschen, denn in nur wenigen Minuten kann ein Brand entstehen. Feuer, und nichts anders ist eine Kerze, ist kein Spielzeug. Auch mit Wunderkerzen, die so schön Funken versprühen, muss man aufpassen. Ein Funke zu viel und der Baum, oder Vorhang kann Feuer fangen.

Früher waren echte Kerzen am Weihnachtsbaum noch sehr verbreitet. Heute ist das seltener. Wer doch lieber echte Kerzen am Baum möchte, sollte diese sicher anbringen und unbedingt einen Eimer Wasser, besser noch einen Feuerlöscher in greifbarer Nähe haben. Nur dann kann bei einem möglichen Brand schnell reagiert werden. Und natürlich muss die Feuerwehr unter der 112 gerufen werden.

Wenn es brennt, sollte man sich außerdem schnell aus dem Haus retten, denn allein der Rauch ist schon sehr giftig. Da ein Brand so gefährlich ist, nicht nur für euch, sondern auch für die Profis von der Feuerwehr, sollte man immer sehr gut aufpassen und Kerzen nur zusammen mit einem Erwachsenen anzünden. Damit wir alle eine schöne und vor allem ruhige Weihnachtszeit haben.