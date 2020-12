Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Unter anderem mit kreativen Ideen zum Nachbasteln.

Heute ist Bastelstunde! Aber nicht irgendeine, sondern eine unter dem Motto „Upcycling“. Das Wort kommt aus dem Englischen und setzt sich aus zwei Worten zusammen. „Up“ bedeutet nach oben und Recycling hast du bestimmt schon einmal gehört. Es bedeutet Wiederverwertung. Um die Umwelt und auch den Geldbeutel zu schonen, kannst du Dekoration nicht nur kaufen, sondern scheinbaren Müll aufwerten.

Aus einer alten Hose

Für meine Bastelidee habe ich zwei alte Hosen aus dem Schrank sortiert. Da sie Löcher und Flecken hatten, waren sie für eine Kleiderspende unbrauchbar, aber ich habe daraus nun einen Weihnachtsbaum gebastelt. Dazu habe ich die Hosen in schmale Streifen geschnitten und schön an einem Zweig angebunden. Die Ränder habe ich dann vorsichtig so abgeschnitten, dass sie wie ein Dreieck aussehen. Unten eine schöne Schleife dran, damit die Stoffstücke nicht runterrutschen, oben ein Stern aus Papier – fertig ist der mobile, kleine Weihnachtsbaum.

Ein Kinderspiel

Ihr habt einen Kamin und dort liegt auch kleines Feuerholz, welches gut allein stehen kann? Dann kannst du dir vielleicht ein Stück davon nehmen und in einen Weihnachtsmann verwandeln. Mit ein bisschen Farbe ein echtes Kinderspiel. Am unteren Teil malst du einen weißen Bart. Hast du keine weiße Farbe, tut es auch ein Wattebart. Das obere Ende wird mit roter Farbe angepinselt oder du nimmst ein Stück Stoff. In der Mitte kannst du mit einem dicken Filzstift ein lustiges Gesicht zeichnen. Einen Puschel aus Watte ans Ende der Zipfelmütze kleben, und fertig ist der Weihnachtsmann aus Holz.