Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Heute erklärt er, wieso viele Kinder Angst vor Knecht Ruprecht haben.

Am Sonntag kommt der Nikolaus und bringt Geschenke. Doch er kommt nicht allein, sagen manche. Wusstest du das?

Er hat einen Begleiter, der unartige Kinder bestrafen soll. Je nachdem wo man wohnt, nennt man ihn verschieden. Hier heißt er Knecht Ruprecht, in Österreich sagt man Krampus. Gestern habe ich keine Lust auf meine Mathehausaufgaben gehabt und sie mit dem Taschenrechner gelöst. Natürlich hat es Papa gemerkt und meinte: „Oje, wenn das Knecht Ruprecht erfährt.“

Früher haben Eltern gedroht, dass Knecht Ruprecht mit der Rute, das ist ein langer, dünner Stab, kommt – wenn die Kinder nicht brav waren. Heute brauchen Kinder keine Schläge mehr zu fürchten, denn in Deutschland dürfen Kinder schon lange nicht mehr geschlagen werden. Knecht Ruprecht erwähnen Eltern nur noch zu Spaß.

Trotzdem dürfen wir unseren Eltern nicht auf der Nase rumtanzen. Papa hat mich deshalb ohne Taschenrechner alles rechnen lassen. Erst danach durfte ich an die Playstation, und das ist auch in Ordnung. Eltern dürfen Sachen verbieten, mit dir mal schimpfen oder dich in dein Zimmer schicken, aber schlagen dürfen sie dich nie. Passiert das bei dir, dann ist es wichtig, dass du dich einem Erwachsenen anvertraust, zum Beispiel deinem Lieblingslehrer. Dann kann dir und deinen Eltern geholfen werden.