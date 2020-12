Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Mit Rezepten, Bräuchen und Tipps zur Weihnachtszeit. Wie ist es eigentlich, wenn man Weihnachten im Sommer feiert?

Obwohl es schon lange keine weißen Weihnachten mit Schnee mehr bei uns in der Pfalz gegeben hat, wünschen es sich wohl doch alle Menschen. Schließlich möchte nicht jeder Schnee im Sommer haben.

Moment: Weihnachten im Sommer, das passt für dich nicht zusammen? Für mich auch nicht. Aber das liegt daran, dass wir auf der Nordhalbkugel der Erde leben. Doch ganz von vorne: Die Erde ist eine Kugel, die von dem Äquator, dem dicksten Punkt unseres Planeten, in die Nord- und die Südhalbkugel geteilt wird.

Badehose statt Wintermantel

Nun wird es ein bisschen kompliziert. Die Erde dreht sich in einem Tag um sich selbst, wie ein ganz langsamer Kreisel. Wenn bei uns Nacht ist, ist auf der Südhalbkugel Tag und umgekehrt – je nachdem wo der Sonnenschein auf die Erde trifft. Doch die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern in einem Jahr auch einmal um die Sonne. Da die Erde geneigt ist, gibt es die vier Jahreszeiten. Durch diese Schieflage, die wir gar nicht bemerken, sind wir Sommer näher an der Sonne, im Winter, wenn es kälter ist, eben weiter weg.

Bei uns beginnt der Winter offiziell am 21. Dezember, weil wir dann weit von der Sonne entfernt sind. Australien, das am anderen Ende der Welt auf der Südhalbkugel liegt, ist im Dezember besonders nah an der Sonne und Schnee daher unmöglich. Trotzdem ist Heiligabend eben immer und überall am 24. Dezember, und der Weihnachtsmann legt dann nicht im dicken Wintermantel, sondern in kurzer Hose und dick mit Sonnenschutz eingecremt, die Geschenke unter den Weihnachtsbaum.