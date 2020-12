Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Und heute gibt es das letzte Türchen: mit internationalen Weihnachtswünschen.

Heute endet unsere kleine Weihnachtsreise, denn Heilig Abend ist endlich da! Mir bleibt euch und euren Familien von ganzen Herzen „Frohe Weihnachten“ zu wünschen – hoffentlich mit schönen Geschenken und gutem Essen. Um fast jedem in seiner Landessprache einen Gruß zu hinterlassen, hat mir die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, Karla Hagner, die 30 im Kreis häufigsten Nationalitäten verraten und ich habe versucht, für alle den richtigen Gruß zu finden. Gar nicht so einfach, denn kein Biber der Welt kann alle Sprachen. Weihnachtsgrüße kann man selbst in Deutsch verschieden ausdrücken und in einigen Ländern werden aufgrund ihrer Geschichte gleich mehrere Sprachen gesprochen. Um es nicht noch viel komplizierter zu machen, habe ich lateinische Buchstaben benutzt, denn Kyrillisch, Arabisch oder chinesische Schriftzeichen sind richtig schwer, auch für neugierige Biber.

USA: Merry Christmas!

Rumänien: Crăciun fericit!

Syrien: I“D Miilad Said!

Polen: Wesołych Świąt!

Türkei: Noeliniz kutlu olsun!

Italien: Buon Natale!

Afghanistan: kirismas mobārak!

Russland: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom!

Portugal: Feliz Natal!

Thailand: Suk San Wan Christmas!

Pakistan: Naya Saal Mubarak Ho!

Frankreich: Joyeux Noël!

Kosovo: gëzuar Krishtlindjet!

Bulgarien: Tchestita Koleda!

Kroatien: Sretan Božić!

Eritrea: Rhus beal lidet!

China: Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan!

Iran: Krismas Mobarak!

Serbien: Hristos se rodi!

Großbritannien/Nordirland: Merry Christmas!

Ungarn: Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Nordmazedonien: Streken Bozhik!

Niederlande: Vrolijk Kerstfeest!

Ukraine: Veseloho Vam Rizdva!

Somalia: Kirismas Wacan!

Irak: Seva piroz sahibe!

Nigeria: Barka dà Kirsimati

Spanien: Feliz Navidad!

Griechenland: Kala Christougena!