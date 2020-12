Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Ein echter Baum oder doch ein künstlicher? Was ist für die Umwelt besser?

Keine ganz leichte Frage. Ich habe ja lieber einen echten Weihnachtsbaum. Und auch die Mehrheitsmeinung steht auf meiner Seite: echter Baum und Tannenduft im Wohnzimmer. Wird der Baum frisch geschlagen und kommt aus der Nähe, ist er übrigens umweltfreundlicher als die Herstellung künstlicher Bäume.

Ob ihr nun einen echten oder einen künstlichen Baum habt, geschmückt werden muss er auf jeden Fall. Während heute Weihnachtskugeln, Lametta und Lichterketten fast an jeden Weihnachtsbaum zu finden sind, war das früher noch anders. Da gab es Äpfel, Nüsse und Süßes an den Bäumen. Dazu stellten die Familien jedes Jahr noch Blüten aus Papier und Stroh selbst her, denn es gab noch keinen Schmuck zu kaufen. Heute bekommt man den natürlich überall.

Mit Stroh schmücken

Es müssen aber nicht ständig neue Kugeln sein. Ein bisschen was Selbstgebasteltes am Baum, macht ihn besonders, und Materialien wie Stroh oder Salzteig sind noch umweltfreundlich dazu.

Außerdem kannst du dann vielleicht auch etwas Besonderes basteln, zum Beispiel eine „Christmas Pickle“, wie es sie in den USA gibt. Das ist Schmuck in Form einer Essiggurke. Diese wird gut getarnt im Baum versteckt: Wer sie zuerst findet, bekommt ein zusätzliches Geschenk.

In Osteuropa mag man es lieber gruselig. Hier werden gebastelte Spinnen und ihre Netze am Baum angebracht, weil es Glück bringen soll. Und auch in Deutschland soll ein Spinnennetz am Weihnachtsbaum Glück bringen, also schau nach Weihnachten mal nach, ob du auch eines findest.