Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Am 6. Dezember geht es um den Nikolaus .

An dem Vorabend solltest du einen Schuh oder einen Stiefel frisch geputzt bereit stellen. Irgendwann in der Nacht füllt der Nikolaus deinen Stiefel mit Süßem und vielleicht sogar kleinen Geschenken. Doch wer genau ist denn dieser Nikolaus überhaupt und warum landen kleine Geschenke in Stiefeln?

Bischof Nikolaus aus Myra, das liegt in der heutigen Türkei, galt als besonders freundlich und uneigennützig. Es gibt viele Legenden um ihn. Eine davon erklärt, warum Geschenke in Stiefeln und Socken zu finden sind.

Gold im Kamin

Ein Vater hatte kein Geld, um seine Töchter zu verheiraten, und war verzweifelt. Nikolaus erfuhr davon und warf Gold in den Kamin des Hauses. Dort hat es die Familie am Morgen in Socken und Stiefeln gefunden und sie waren all ihre Sorgen los.

Der Nikolaus soll am 6. Dezember gestorben sein, und darum werden seine guten Taten an diesem Tag gefeiert. Für schöne Geschenke mussten die Schuhe früher gut geputzt sein, denn das galt als „artig“. Dreckige Stiefel wurden nur mit alten Kartoffeln oder Kohle gefüllt. Da fällt mir ein, dass ich meine Schuhe auch noch putzen sollte.